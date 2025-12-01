Notre Anjou Saumur

Notre Anjou

Rue Molière Saumur Maine-et-Loire

Début : 2025-12-11 10:00:00

fin : 2025-12-18 19:00:00

2025-12-11

Retrouvez une exposition de bois sculptés venant de notre fleuve, La Loire, ainsi que des collections de photos d’art, des créations féeriques et magnifiques qui représentent notre Anjou, notre région.

Rue Molière Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 15 57 24 63 michelsh@hotmail.fr

English :

Discover an exhibition of wood carvings from our river, the Loire, as well as collections of fine art photos, magical and magnificent creations that represent our Anjou, our region.

German :

Hier finden Sie eine Ausstellung von Holzschnitzereien, die von unserem Fluss, der Loire, stammen, sowie eine Sammlung von Kunstfotos, märchenhafte und wunderschöne Kreationen, die unser Anjou, unsere Region, repräsentieren.

Italiano :

Un’esposizione di sculture in legno del nostro fiume, la Loira, oltre a collezioni di foto d’arte, creazioni magnifiche e magiche che rappresentano il nostro Anjou, la nostra regione.

Espanol :

Una exposición de tallas de madera de nuestro río, el Loira, así como colecciones de fotos de arte, magníficas y mágicas creaciones que representan nuestro Anjou, nuestra región.

