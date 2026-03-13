Notre cerveau nous joue des tours Auditorium des Champs Libres Rennes Vendredi 3 avril, 18h00 gratuit

Le chercheur et psychologue Albert Moukheiber étudie la manière dont nos perceptions, notre corps et notre environnement influencent notre façon de penser et d’agir.

Comment se forment nos opinions et nos prises de décision, notamment sur des sujets de société ? Pourquoi nous laissons-nous avoir par les infox ?

Docteur en neurosciences cognitives et psychologue clinicien, Albert Moukheiber est aussi l’auteur de Votre cerveau vous joue des tours et Neuromania aux éditions Allary.

Rencontre suivie d’une séance de dédicaces avec la librairie _L’établi des mots_ . En lien avec Le printemps de l’esprit critique et en écho à l’exposition _Incroyable cerveau_.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-03T18:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-03T19:30:00.000+02:00

Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



