UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · La Flèche

« Notre Dame Brule », LA FLECHE, La Flèche

dimanche 20 septembre 2026 · LA FLECHE · La Flèche

« Notre Dame Brule », LA FLECHE, La Flèche

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
LA FLECHE
Adresse
LA FLECHE
Ville
72200 La Flèche
Département
Sarthe

« Notre Dame Brule » Dimanche 20 septembre, 10h00 LA FLECHE Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

CINEMA THE KIDS ACTU !!
Cinéma Le Kid 11 Rue Carnot
Quand l’un des monuments français parmi les plus visités au monde prend feu…c’est tout un pays qui retient son souffle.
En 2019, l’incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris choque le monde entier. Revivez cet évènement tragique grâce au film de Jean-Jacques Annaud. Un chef d’œuvre en péril qui doit sa survie au courage des pompiers.
Dimanche à 10h
Tarif unique : 5 €

LA FLECHE LA FLECHE La Flèche 72200 Sarthe Pays de la Loire https://www.ville-lafleche.fr/ ACCUEIL JEP
CINEMA THE KIDS ACTU !!

©MINISTERE CULTURE

À voir aussi à La Fleche (Sarthe)