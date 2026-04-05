« Notre Dame Brule », LA FLECHE, La Flèche

Informations pratiques

« Notre Dame Brule » Dimanche 20 septembre, 10h00 LA FLECHE Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

CINEMA THE KIDS ACTU !!

Cinéma Le Kid 11 Rue Carnot

Quand l’un des monuments français parmi les plus visités au monde prend feu…c’est tout un pays qui retient son souffle.

En 2019, l’incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris choque le monde entier. Revivez cet évènement tragique grâce au film de Jean-Jacques Annaud. Un chef d’œuvre en péril qui doit sa survie au courage des pompiers.

Dimanche à 10h

Tarif unique : 5 €

LA FLECHE LA FLECHE La Flèche 72200 Sarthe Pays de la Loire https://www.ville-lafleche.fr/ ACCUEIL JEP

CINEMA THE KIDS ACTU !!

©MINISTERE CULTURE