Notre Dame de Grâce Saint-Izaire Aveyron

Notre Dame de Grâce Place de la bascule Départ du parking 12480 Saint-Izaire Aveyron Occitanie

Une escapade d’une heure et demie sur la rive droite du Dourdou, face au bourg de Saint-Izaire, en forme de pèlerinage buissonnier jusqu’à la chapelle du XIVe siècle, juchée sur une colline.

English :

A one-and-a-half-hour escapade on the right bank of the Dourdou, opposite the village of Saint-Izaire, in the form of a bush pilgrimage to the 14th-century chapel perched on a hill.

Deutsch :

Ein anderthalbstündiger Ausflug am rechten Ufer des Dourdou, gegenüber der Ortschaft Saint-Izaire, in Form einer Buschpilgerfahrt bis zur Kapelle aus dem 14. Jahrhundert, die auf einem Hügel thront.

Italiano :

Un’escursione di un’ora e mezza sulla riva destra del Dourdou, di fronte al villaggio di Saint-Izaire, sotto forma di pellegrinaggio alla cappella del XIV secolo arroccata su una collina.

Español :

Una escapada de una hora y media por la orilla derecha del Dourdou, frente al pueblo de Saint-Izaire, en forma de peregrinación por los matorrales hasta la capilla del siglo XIV encaramada en una colina.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-29 par ADT Aveyron