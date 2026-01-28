Notre-Dame de Paris : 800 ans d’histoire et de légendes

Depuis la paroisse des Compagnons du Devoir, nos pas nous mèneront au cœur de ce qui fut le premier territoire templier, où vous découvrirez une antique maison à colombages et encorbellement, véritable témoin des méthodes de construction d’antan.

Puis nous nous rendrons bien sûr au chevet de Notre-Dame. Depuis son parvis, à nouveau accessible, nous évoquerons sa construction pharaonique et ses 860 années d’Histoire. Nous rendrons bien entendu hommage à Viollet-le-Duc, sans oublier de saluer Victor Hugo et son œuvre sublime qui inspirera à son tour tant d’artistes et nourrit encore notre imaginaire et inconscient collectif. Et bien sûr à tous ceux qui ont œuvré ces cinq dernières années pour que Notre-Dame puissent renaitre de ses cendres.

Nous précisons que nous n’entrerons pas dans la cathédrale durant cette visite, qui se déroulera uniquement en extérieur.

Guillaume, votre conteur des temps modernes, vous propose une balade exceptionnelle sur l’histoire de la cathédrale, sa construction, son histoire, son trésor, ses légendes, sa symbolique et sa magie religieuse.



Pour cela, nous plongerons au temps de ses bâtisseurs. Qui étaient-ils ? Quels sont leurs secrets de fabrication et leurs connaissances initiatiques ?

Le dimanche 01 mars 2026

de 15h00 à 17h00

payant

21€/pers

Public jeunes et adultes.

