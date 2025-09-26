Notre Dame… De Paris à Doazit salle polyvalente,salle des fêtes,église Doazit

Notre Dame… De Paris à Doazit

salle polyvalente,salle des fêtes,église 40250 Doazit Doazit Landes

Début : 2025-09-26 09:30:00

fin : 2025-09-28 17:00:00

2025-09-26

Dans le cadre de l’accompagnement du projet de restauration de l’église Saint Jean Baptiste d’Aulès, cet évènement culturel et patrimonial accueille la maquette de la charpente de Notre Dame de Paris. Au programme, exposition de peintures, concours,photos, ateliers bois et pierre, conférences…

Au programme, exposition de peintures, concours, photos, ateliers bois et pierre, conférences, table ronde, concert de chorales, réalisation fresque, repas gastronomique.

Le vendredi sera réservé aux scolaires. Stands des libraires indépendants Le Plumier d’Eugénie et La Louve. Découvert in situ de l’église d’Aulès. .

salle polyvalente,salle des fêtes,église 40250 Doazit Doazit 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 14 80 02 miclafe@wanadoo.fr

English : Notre Dame… De Paris à Doazit

As part of the project to restore the church of Saint Jean Baptiste d’Aulès, this cultural and heritage event features a model of the Notre Dame de Paris roof structure. On the program: painting exhibition, photo competition, wood and stone workshops, lectures…

German : Notre Dame… De Paris à Doazit

Im Rahmen der Begleitung des Restaurierungsprojekts der Kirche Saint Jean Baptiste d’Aulès wird bei diesem kulturellen und patrimonialen Ereignis das Modell des Dachstuhls von Notre Dame de Paris ausgestellt. Auf dem Programm stehen eine Gemäldeausstellung, ein Fotowettbewerb, Holz- und Steinwerkstätten, Vorträge…

Italiano :

Nell’ambito del progetto di restauro della chiesa di Saint Jean Baptiste d’Aulès, questo evento culturale e patrimoniale ospita un modello della struttura del tetto di Notre Dame de Paris. Il programma prevede un’esposizione di dipinti, un concorso fotografico, laboratori di legno e pietra, conferenze, ecc.

Espanol : Notre Dame… De Paris à Doazit

En el marco del proyecto de restauración de la iglesia de Saint Jean Baptiste d’Aulès, esta manifestación cultural y patrimonial acoge una maqueta de la estructura del tejado de Notre Dame de París. El programa incluye una exposición de pintura, un concurso de fotografía, talleres de madera y piedra, conferencias, etc.

