Notre-Dame de Paris en format jeu vidéo Médiathèque François Mitterand Lorient

Sur inscription par téléphone ou mail

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Visite immersive de la cathédrale parisienne modélisée dans le jeu vidéo Assassin’s Creed Unity à l’échelle réelle.

Médiathèque François Mitterand 4 place François Mitterrand 56100 Lorient Lorient 56100 Morbihan Bretagne

©Assassin’s Creed Unity