Notre-Dame de Paris en réalité virtuelle à la Micro-Folie Espace culturel du Pays de Nay Nay

Espace culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques

2025-10-07

2025-11-01

2025-10-07

Notre-Dame de Paris Back in time !

Explorez Notre-Dame de Paris comme jamais auparavant. Grâce à une reconstitution spectaculaire issue d’Assassin’s Creed Unity, cette immersion vous fait voyager à travers la cathédrale et ses moindres détails, jusqu’à survoler ses arches en montgolfière.

Un bond dans le Paris vivant du XVIIIe siècle, entre histoire, architecture et sensations fortes.

Tout public dès 12 ans sur demande auprès de l’accueil de la Médiathèque Mardi 10h00-13h00, Mercredi 10h00-18h00, Jeudi 16h00-18h00, Vendredi 14h00-19h00, Samedi 10h00-17h00 et Dimanche et Lundi Fermé. .

Espace culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 73 culture@paysdenay.fr

