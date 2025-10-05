NOTRE DAME DE PARIS – PALAIS DES CONGRES DE PARIS Paris

NOTRE DAME DE PARIS – PALAIS DES CONGRES DE PARIS Paris dimanche 21 décembre 2025.

NOTRE DAME DE PARIS Début : 2025-12-21 à 18:30. Tarif : – euros.

Soyez parmi les premiers à réserver vos billets Prévente Ticketmaster (et son réseau de partenaires) le 30 janvier 10h00 au 31 janvier 23h59.Notre Dame de Paris – Le Spectacle Musical Iconique- pour 12 représentations exceptionnelles au Palais des Congrès de ParisL’œuvre qui a révolutionné la comédie musicale française est de retour ! Avec près de 20 millions de spectateurs à travers le monde et des tubes devenus des classiques, Notre Dame de Paris est bien plus qu’un spectacle : c’est un monument de notre patrimoine culturel.Redécouvrez les voix exceptionnelles qui donnent vie aux personnages mythiques de Victor Hugo, portées par les mélodies inoubliables de Richard Cocciante. De Belle au Temps des Cathédrales , chaque chanson écrite par Luc Plamondon est entrée dans la légende et continue de faire vibrer toutes les générations.Sur scène, une troupe internationale d’exception fait revivre cette histoire d’amour et de passion dans une mise en scène grandiose, où acrobaties spectaculaires et chorégraphies modernes subliment ce chef-d’œuvre intemporel.Une expérience unique à vivre ou à revivre – Les places sont limitées !Durée : 2h30 avec entracte

Vous pouvez obtenir votre billet ici

PALAIS DES CONGRES DE PARIS 2 PLACE PORTE MAILLOT 75017 Paris 75