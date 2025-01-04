Notre Dame de Paris Palais des Congrès Paris 17e Arrondissement

Notre Dame de Paris Palais des Congrès Paris 17e Arrondissement vendredi 19 décembre 2025.

Notre Dame de Paris

Palais des Congrès 2 place de la Porte Maillot Paris 17e Arrondissement Paris

Début : 2025-12-19

2025-12-19

Plongez dans l’univers envoûtant de la comédie musicale culte, du 19 décembre 2025 au 4 janvier 2026, pour un spectacle où amour, destin et poésie s’entremêlent sous les projecteurs parisiens.

English :

Immerse yourself in the spellbinding world of the cult musical, from December 19, 2025 to January 4, 2026, for a show where love, destiny and poetry intertwine under the Parisian spotlight.

German :

Tauchen Sie vom 19. Dezember 2025 bis zum 4. Januar 2026 in die bezaubernde Welt des Kultmusicals ein und erleben Sie eine Show, in der Liebe, Schicksal und Poesie unter den Pariser Scheinwerfern miteinander verschmelzen.

Italiano :

Immergetevi nel mondo incantato del musical di culto, dal 19 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026, per uno spettacolo in cui amore, destino e poesia si intrecciano sotto i riflettori parigini.

Espanol :

Sumérjase en el fascinante universo del musical de culto, del 19 de diciembre de 2025 al 4 de enero de 2026, en un espectáculo donde el amor, el destino y la poesía se entrelazan bajo los focos parisinos.

