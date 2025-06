Récital d’orgue : Shin-Young Lee Notre-Dame de Paris PARIS 16 septembre 2025

La musique pour orgue a parfois été inspirée et influencée par celle écrite pour orchestre. En témoigne la célèbre Cinquième Symphonie de Charles-Marie Widor, qui fut le père de la symphonie pour orgue. Dans une autre perspective, l’orgue est aussi un terrain de jeu propice aux transcriptions d’œuvres pour orchestre et bien des organistes ont pris plaisir à s’y essayer. Shin Young Lee a ainsi transcrit pour son instrument les Danses polovtsiennes, extraites du Prince Igor de Borodine. Un choix qui n’est pas le fruit du hasard, car l’opéra en question fut ébauché au moment de l’inauguration de l’orgue Cavaillé-Coll de la Cathédrale Notre Dame de Paris… En complément, on entendra la Passacaille BWV 582 de Bach : faisant indubitablement partie des pages les plus majestueuses de toute histoire de l’orgue, l’œuvre a ici été « orchestrée » pour la palette orchestrale de l’orgue de Notre-Dame.

Distribution

Shin-Young Lee , grand orgue

Programme

Alexandre Borodine (1833-1887)

Danses polovtsiennes (Prince Igor – transcription de Shin-Young Lee)

Johann Sebastian Bach (1685-1715)

Passacaille BWV 582

Charles-Marie Widor (1844-1937)

Symphonie n°5

Le mardi 16 septembre 2025

de 20h30 à 21h30

payant

Réservation nécessaire. Pas de vente de billet sur place.

Tarifs : 15 à 25 euros.

Tout public.

Notre-Dame de Paris 6 Place du Parvis de Notre-Dame 75004 PARIS

https://musique-sacree-notredamedeparis.fr/ reservation@msndp.com https://www.facebook.com/maitrisenotredamedeparis/ https://www.facebook.com/maitrisenotredamedeparis/

