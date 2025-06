Récital d’orgue : Jean-Willy Kunz Notre-Dame de Paris PARIS 26 août 2025

Depuis près de quatre siècles, un lien puissant unit la France et le Québec, nourri par un héritage musical commun. Au début du XXe siècle, attirés par le dynamisme artistique du Canada, de grands organistes français tels que Louis Vierne et Marcel Dupré parcoururent le pays dans le cadre de tournées, jetant les bases d’une collaboration fructueuse entre Français et Québécois. Certains, comme Joseph Bonnet, choisirent même de s’installer au Québec, inspirant de nouvelles générations de musiciens dont l’héritage continue de résonner des deux côtés de l’Atlantique. La créativité canadienne que l’on retrouve dans les œuvres de Rachel Laurin, Maxime Goulet, Paul Halley et François Morel, teintée d’influences locales et internationales, témoigne de ce dialogue musical en constante évolution et célèbre l’orgue non seulement comme instrument de tradition, mais aussi comme véhicule d’une modernité sans frontières.

Distribution

Jean-Willy Kunz , grand orgue

Programme

Maxime Goulet (*1980)

Citius, altius, fortius!

François Morel (1926-2018)

Prière

Paul Halley (*1952)

Toccata Andromeda

Marcel Dupré (1886-1971)

Cortège et Litanie (transcription par Lynnwood Farnam)

Joseph Bonnet (1884-1944)

Variations de concert op. 1

Rachel Laurin (1961-2023)

Symphonie no 1 op. 36 (extrait)

Louis Vierne (1870-1937)

Symphonie no 1 op. 14 (extrait)

Le mardi 26 août 2025

de 20h30 à 21h30

payant

Réservation nécessaire. Pas de vente de billet sur place.

Tarifs : 15 à 25 euros.

Tout public.

Notre-Dame de Paris 6 Place du Parvis de Notre-Dame 75004 PARIS

https://musique-sacree-notredamedeparis.fr/ reservation@msndp.com https://www.facebook.com/maitrisenotredamedeparis/ https://www.facebook.com/maitrisenotredamedeparis/

Un récital d’orgue dans le cadre exceptionnel de la Cathédrale Notre-Dame de Paris !