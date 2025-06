Récital d’orgue : Sophie-Véronique Cauchefer-Choplin Notre-Dame de Paris PARIS 29 juillet 2025

La cathédrale Notre-Dame de Paris a accueilli et inspiré bien des personnalités au fil des époques. Et parmi celles-ci, de grandes figures féminines qui ont marqué notre histoire aussi bien politique que culturelle. C’est à elles que rend hommage le livre de Pierre Fesquet intitulé Notre-Dame des femmes (2024). Ce concert-lecture nous donnera à entendre des extraits de l’ouvrage, récités ou joués, introduits par des explications de l’auteur. Pauline Choplin sera le visage et la voix des femmes qui seront présentées. Pour l’accompagner dans son parcours, Sophie-Véronique Cauchefer-Choplin improvisera des pièces à l’orgue et interprètera quelques œuvres emblématiques. Cette passionnante galerie de portraits nous fera voyager entre les époques et les cultures, du Moyen-Âge à aujourd’hui, de la chanson populaire à la musique savante. On y croisera ainsi Isabelle Rommée, qui fut la mère de Jeanne d’Arc, les reines Marguerite de Valois et Marie-Antoinette, Joséphine de Beauharnais qui fut la première épouse de Napoléon 1er, ou encore Esmeralda, personnage de fiction du célèbre roman de Victor Hugo Dame de Paris, et Edith Piaf.

Distribution

Sophie-Véronique Cauchefer-Choplin , grand orgue

Pauline Choplin, récitante

Pierre Fesquet, récitant

Programme

Improvisations à l’orgue sur des extraits du livre de Pierre Fesquet Notre-Dame des femmes (2024)

Textes de Charles Péguy, Paul Claudel, Francis Jammes, Colette Nys-Mazure et du Père Bonisoli.

Le mardi 29 juillet 2025

de 20h30 à 21h30

payant

Réservation nécessaire. Pas de vente de billet sur place.

Tarifs : 15 à 25 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-07-29T23:30:00+02:00

2025-07-29T21:30:00+02:00_2025-07-29T22:30:00+02:00

fin : 2025-07-30T00:30:00+02:00

Notre-Dame de Paris 6 Place du Parvis de Notre-Dame 75004 PARIS

https://musique-sacree-notredamedeparis.fr/ reservation@msndp.com https://www.facebook.com/maitrisenotredamedeparis/ https://www.facebook.com/maitrisenotredamedeparis/

Un récital d’orgue dans le cadre exceptionnel de la Cathédrale Notre-Dame de Paris !