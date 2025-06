Concert Regina caeli Notre-Dame de Paris PARIS 5 août 2025

On sait l’importance qu’eut la musique italienne du Seicento (XVIIe siècle) en Europe. Le développement du chant soliste et d’une certaine virtuosité vocale se fit essentiellement par le biais de l’opéra mais nourrit au passage le répertoire sacré. Les églises résonnaient elles aussi de mélodies somptueuses, les partitions mêlant stile antico et stile moderno. La polyphonie, quant à elle, cherchait de nouveaux sentiers et toutes les générations suivantes sauraient s’inspirer de cet âge d’or, en Italie évidemment mais également en France avec Campra, Lully et Charpentier. Si toute l’Europe adoptait progressivement ces innovations, chaque pays affichait cependant une spécificité immédiatement perceptible et suivait ses goûts poétiques propres.

Distribution

Solistes de la Maîtrise Notre-Dame de Paris

Yves Castagnet, orgue

Programme

Jean-François Lallouette (1651-1728)

Regina caeli

André Campra (1660-1744)

Salve Regina

Tota pulchra es

Hans Leo Hassler (1564-1612)

Alleluja, laudem dicite

Claudio Monteverdi (1567-1643)

Pulchra es

Salve Regina

Alessandro Grandi (1586-1630)

O quam tu pulchra es

Domenico Scarlatti (1685-1757)

Salve Regina

Marc-Antoine Charpentier (1643-1704)

O sacrum convivium

Gaudia Virginis

Jean-Baptiste Lully (1632-1687)

Salve Regina

Regina caeli

Le mardi 12 août 2025

de 20h30 à 21h30

Le mardi 05 août 2025

de 20h30 à 21h30

payant

Réservation nécessaire. Pas de vente de billet sur place.

Tarifs : 15 à 40 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-08-05T23:30:00+02:00

2025-08-05T21:30:00+02:00_2025-08-05T22:30:00+02:00;2025-08-12T21:30:00+02:00_2025-08-12T22:30:00+02:00

fin : 2025-08-13T00:30:00+02:00

Notre-Dame de Paris 6 Place du Parvis de Notre-Dame 75004 PARIS

https://musique-sacree-notredamedeparis.fr/ reservation@msndp.com https://www.facebook.com/maitrisenotredamedeparis/ https://www.facebook.com/maitrisenotredamedeparis/

Une heure de musique du Seicento avec les solistes de la Maîtrise Notre-Dame de Paris.