Concert Anima Christi Notre-Dame de Paris PARIS 15 juillet 2025

La musique religieuse du Grand Siècle français connut une richesse prodigieuse, avec une diversité de genres remarquable : motet, oratorio ou messe, les offices attiraient une foule nombreuse et distinguée. Le plus célèbre des compositeurs de ce temps, Lully, triompha avant tout par ses tragédies lyriques mais il a aussi laissé des partitions sacrées éblouissantes. Une génération plus tard, Campra eut un parcours différent : composant des œuvres religieuses dans la première partie de sa carrière (il fut maître de chapelle à Notre-Dame), il ne se tourna vers l’opéra que tardivement. Moins connu, Lallouette signa des partitions qui mériteraient d’être remises sous la lumière des projecteurs. La France ne cessa jamais d’affirmer son identité musicale et la Messe à trois voix de Caplet nous donne un magnifique aperçu de ce qu’était la musique chorale sacrée française au XXe siècle.

Distribution

Solistes de la Maîtrise Notre-Dame de Paris

Yves Castagnet, orgue

Programme

Jean-Baptiste Lully (1632-1687)

Laudate pueri

O dulcissime

Salve Regina

Anima Christi

Jean-François Lallouette (1651-1728)

O sacrum convivium

O mysterium

André Caplet (1878-1925)

Messe à trois voix

André Campra (1660-1744)

Salve Regina

Tota pulchra es

Marc-Antoine Charpentier (1643-1704)

O sacrum convivium

Le mardi 22 juillet 2025

de 20h30 à 21h30

Le mardi 15 juillet 2025

de 20h30 à 21h30

payant

Réservation nécessaire. Pas de vente de billet sur place.

Tarifs : 15 à 40 euros.

Tout public.

Notre-Dame de Paris 6 Place du Parvis de Notre-Dame 75004 PARIS

https://musique-sacree-notredamedeparis.fr/ reservation@msndp.com https://www.facebook.com/maitrisenotredamedeparis/ https://www.facebook.com/maitrisenotredamedeparis/

Une heure de musique française du Grand Siècle avec les solistes de la Maîtrise Notre-Dame de Paris