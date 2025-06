Concert Salve Regina Notre-Dame de Paris PARIS 2 septembre 2025

Tout au long de l’histoire de la musique, la dévotion mariale inspira des partitions somptueuses aux plus grands compositeurs d’Europe. Aux antipodes de l’image d’Eve, Marie y apparait sous tous ses visages : à la fois mère et vierge, protectrice et consolatrice, elle est tantôt lumineuse dans sa pureté, tantôt éplorée face à son fils crucifié. Au gré des différents épisodes de sa vie, elle est dépeinte comme une figure céleste ou au contraire très humaine. Des grands maîtres de la Renaissance (Guillaume Dufay pour l’école bourguignonne ou Tomás Luis de Victoria dans la péninsule ibérique) en passant par l’époque baroque (Alessandro Grandi, Francesco Cavalli ou Antonio Caldara) jusqu’à aujourd’hui (Jean-Charles Gandrille), on découvre un florilège de pièces lui rendant hommage. Jetant des ponts entre les époques, les solistes de la Maîtrise y déploient tous leurs talents.

Distribution

Solistes de la Maîtrise Notre-Dame de Paris

Yves Castagnet, orgue

Programme

Guillaume Dufay (1397-1474)

Ave Regina cælorum

Anonyme

Ave Maria

Mariam matrem (Livre Vermeil -XIVe)

Ciaccona di paradiso e d’Inferno (Anonyme – XVIIe)

Tomás Luis de Victoria (1548-1611)

Ave Maria

Alessandro Grandi (1586-1630)

O quam tu pulchra es

Hodie nobis de caelo

Stefano Landi (1587-1639)

Homo fugit velut umbra

Francesco Cavalli (1602-1676)

Ave Regina caelorum

André Campra (1660-1744)

Salve Regina

Jean-Charles Gandrille (*1982)

Cantique de Marie

Antonio Caldara (1670-1736)

Stabat Mater

Giovanni Francesco Anerio (1569-1630)

Cantate Domino

Le mardi 02 septembre 2025

de 20h30 à 21h30

payant

Réservation nécessaire. Pas de vente de billet sur place.

Tarifs : 15 à 40 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-02T23:30:00+02:00

2025-09-02T21:30:00+02:00_2025-09-02T22:30:00+02:00

fin : 2025-09-03T00:30:00+02:00

Notre-Dame de Paris 6 Place du Parvis de Notre-Dame 75004 PARIS

https://musique-sacree-notredamedeparis.fr/ reservation@msndp.com https://www.facebook.com/maitrisenotredamedeparis/ https://www.facebook.com/maitrisenotredamedeparis/

Une heure de musique dédiée à la dévotion mariale avec les solistes de la Maîtrise Notre-Dame de Paris.