Concert Chemin d’étoiles Notre-Dame de Paris PARIS 23 septembre 2025

Figurant parmi les pèlerinages les plus importants au monde, celui de Saint-Jacques-de-Compostelle est aussi bien un chemin de foi qu’un chemin de culture, de rencontres et de tradition. Rattaché à bien des réalisations artistiques, il est notamment lié à un répertoire musical qui fut nourri par les pèlerins en recherche de soutien dans leur périple et dans leur cheminement spirituel. Le Liber Sancti Jacobi, également nommé Codex Calixtinus, est un important manuscrit réalisé au XIIe siècle qui rassemble des chants liturgiques dédiés au culte de saint Jacques. Il côtoiera dans ce programme des extraits du Llibre Vermell de Montserrat établi au XIVᵉ siècle à l’abbaye de Montserrat en Catalogne, ainsi que des pièces de la Renaissance et de l’époque baroque témoignant de la richesse sonore qui animait les chemins de Compostelle : répertoire sacré et profane s’y mêlaient, avec des chants de pèlerins évoquant leur longue marche, leurs origines, leurs espoirs ou leurs peurs. Les chanteuses de l’Ensemble Discantus nous invitent par la musique à voyager avec elles sur ces fascinantes routes.

Distribution

Ensemble Discantus

Brigitte Lesne, direction

Programme

Chansons des pèlerins de Saint-Jacques : codex Calixtinus, Martim Codax, cantiga de Santa Maria, chansonnier Anne de Bretagne, Livre Vermeil de Montserrat…

Le mardi 23 septembre 2025

de 20h30 à 21h30

payant

Réservation nécessaire. Pas de vente de billet sur place.

Tarifs : 15 à 40 euros.

Tout public.

Notre-Dame de Paris 6 Place du Parvis de Notre-Dame 75004 PARIS

https://musique-sacree-notredamedeparis.fr/ reservation@msndp.com https://www.facebook.com/maitrisenotredamedeparis/ https://www.facebook.com/maitrisenotredamedeparis/

