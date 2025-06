Récital d’orgue : David Cassan Notre-Dame de Paris PARIS 8 juillet 2025

Basé sur la corrélation entre les lettres BACH et leur correspondance musicale (Si♭-La-Do-Si♮), la Fantaisie et fugue sur B.A.C.H. de Franz Liszt est une pièce emblématique du romantisme allemand. La version syncrétique de Jean Guillou est un magnifique compromis entre les deux versions de piano et d’orgue réalisées par le compositeur.

Extraite des 6 pièces publiées en 1868, la Prière de César Franck impressionne quant à elle par son lyrisme, sa profondeur et sa richesse harmonique. Prenant comme point de départ un thème contemplatif, elle se développe en s’amplifiant avec une force sans cesse renouvelée. C’est une musique à la fois intime, grandiose et d’une poésie saisissante.

On retrouve la même magnificence dans le Prélude, Adagio et Choral varié sur le Veni Creator de Maurice Duruflé. Conjuguant avec génie la modalité grégorienne et un langage luxuriant hérité de Debussy et Ravel, elle paraphrase la célèbre hymne de la Pentecôte et s’achève en apothéose avec une série de variations mettant en valeur tout l’éclat de l’instrument.

Distribution

David Cassan, grand orgue

Programme

Franz Liszt (1811-1886)

Prélude et fugue sur Bach, transcription de Jean Guillou

César Franck (1822-1890)

Prière

Maurice Duruflé (1902-1986)

Prélude, adagio et choral varié sur le thème du Veni Creator

David Cassan (* 1989)

Improvisation

Le mardi 08 juillet 2025

de 20h30 à 21h30

payant

Réservation nécessaire. Pas de vente de billet sur place.

Tarifs : 15 à 25 euros.

Tout public.

Notre-Dame de Paris 6 Place du Parvis de Notre-Dame 75004 PARIS

https://musique-sacree-notredamedeparis.fr/ reservation@msndp.com https://www.facebook.com/maitrisenotredamedeparis/ https://www.facebook.com/maitrisenotredamedeparis/

Un récital d’orgue dans le cadre exceptionnel de la Cathédrale Notre-Dame de Paris !