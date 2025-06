Récital d’orgue : Daniel Roth Notre-Dame de Paris PARIS 19 août 2025

La musique d’orgue française a souvent été inspirée par les couleurs sonores des différentes combinaisons de jeux. A l’époque classique les pièces ont pour nom « tierce en taille », « basse de trompette » ou encore « dialogue pour les jeux d’anche », puis à l’époque romantique « flûte harmonique accompagnée par les gambes célestes », « solo de trompette ou de clarinette du clavier de récit expressif accompagné par les fonds du Positif », etc. Ce programme illustre très bien ce fonctionnement. LaSymphonie romane de Widor nous rappelle que celui-ci s’était passionné pour le choral luthérien et le chant grégorien : ses 4 mouvements ont pour thèmes deux pièces grégoriennes de la messe du jour de Pâques : Haec dies et Victimae paschali laudes. Bien antérieure à cette époque, la musique pour orgue de Louis Marchand offre un bel aperçu d’une tradition d’écriture plus ancienne tout en nous faisant découvrir le génie d’un musicien trop méconnu.

Distribution

Daniel Roth , grand orgue

Programme

Louis Marchand (1669-1732)

Livre d’orgue (extraits)

César Franck (1822-1890)

2e mouvement Allegretto extrait de la Symphonie en ré mineur op. 48, transcription pour grand orgue de Daniel Roth et Adrien Levassor

Daniel Roth (*1942)

Final Te Deum

Charles-Marie Widor (1844-1937)

Symphonie romane

Le mardi 19 août 2025

de 20h30 à 21h30

payant

Réservation nécessaire. Pas de vente de billet sur place.

Tarifs : 15 à 25 euros.

Tout public.

Notre-Dame de Paris 6 Place du Parvis de Notre-Dame 75004 PARIS

https://musique-sacree-notredamedeparis.fr/ reservation@msndp.com https://www.facebook.com/maitrisenotredamedeparis/ https://www.facebook.com/maitrisenotredamedeparis/

Un récital d’orgue dans le cadre exceptionnel de la Cathédrale Notre-Dame de Paris !