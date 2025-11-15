Notre Dame de Paris Sainte-Pazanne
Notre Dame de Paris Sainte-Pazanne samedi 15 novembre 2025.
Notre Dame de Paris
TMP Théâtre municipal Pazenais Sainte-Pazanne Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 20:30:00
fin : 2025-11-15 20:30:00
Date(s) :
2025-11-15 2025-11-16 2025-11-22 2025-11-23 2025-11-29 2025-11-30 2025-12-05 2025-12-06
Amateurs de théâtre musical cet évènement est fait pour vous ! La troupe Pazenaise Les copains d’Abord revient avec une mise en scène originale de l’oeuvre de Victor Hugo Notre Dame de Paris. Rendez-vous au théâtre de Sainte-Pazanne
4 bonnes raisons d’assister à cette mise en scène originale
un spectacle innovant
un travail d’ans l’ombre mais essentiel pour la magie du spectacle
une quinzaine de bénévoles qui travaillent main dans la main pour recréer l’univers de Notre Dame de Paris
une expérience visuelle et sonore garantie avec des techniques novatrices
un orchestre live
quoi de mieux qu’un orchestre live pour vivre pleinement ses émotions ?
6 copains musiciens mettront à l’honneur une partie des chants cultes de Notre Dame de Paris ; chef d’orchestre, pianiste, guitaristes, bassiste et batteur
une troupe pas comme les autres…
ici c’est avant une histoire de famille et d’amis réunis par la passion du théâtre
complicité, rires et émotions se mêlent pour donner vie à chaque spectacle
ôser changer de registre
aujourd’hui, ils relèvent un nouveau défi émouvoir le public avec ce drame poignant
venez découvrir des visages familiers sous un jour totalement nouveau
Pratique
réservation uniquement en ligne via le lien tickets.net
renseignements via la page Facebook de l’association Les Copains d’Abord
TMP Théâtre municipal Pazenais Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 88 83 83 24 copainsdabord44@gmail.com
English :
Musical theater fans, this is the event for you! The Pazenaise troupe Les copains d’Abord returns with an original staging of Victor Hugo’s Notre Dame de Paris. See you at the Sainte-Pazanne theater
German :
Als Liebhaber des Musiktheaters ist diese Veranstaltung genau das Richtige für Sie! Die Truppe Les copains d’Abord aus Pazenaise kehrt mit einer originellen Inszenierung von Victor Hugos Werk Notre Dame de Paris zurück. Treffpunkt im Theater von Sainte-Pazanne
Italiano :
Se siete appassionati di teatro musicale, questo è l’evento che fa per voi! La troupe pazenaise Les copains d’Abord torna con una produzione originale di Notre Dame de Paris di Victor Hugo. Ci vediamo al Teatro Sainte-Pazanne
Espanol :
Si le gusta el teatro musical, ¡éste es su evento! La compañía Pazenaise Les copains d’Abord vuelve con una producción original de Notre Dame de Paris de Victor Hugo. Nos vemos en el teatro Sainte-Pazanne
