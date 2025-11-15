Notre Dame de Paris Sainte-Pazanne

Notre Dame de Paris

TMP Théâtre municipal Pazenais Sainte-Pazanne Loire-Atlantique

Début : 2025-11-15 20:30:00

fin : 2025-11-15 20:30:00

Date(s) :

2025-11-15 2025-11-16 2025-11-22 2025-11-23 2025-11-29 2025-11-30 2025-12-05 2025-12-06

Amateurs de théâtre musical cet évènement est fait pour vous ! La troupe Pazenaise Les copains d’Abord revient avec une mise en scène originale de l’oeuvre de Victor Hugo Notre Dame de Paris. Rendez-vous au théâtre de Sainte-Pazanne

4 bonnes raisons d’assister à cette mise en scène originale

un spectacle innovant

un travail d’ans l’ombre mais essentiel pour la magie du spectacle

une quinzaine de bénévoles qui travaillent main dans la main pour recréer l’univers de Notre Dame de Paris

une expérience visuelle et sonore garantie avec des techniques novatrices

un orchestre live

quoi de mieux qu’un orchestre live pour vivre pleinement ses émotions ?

6 copains musiciens mettront à l’honneur une partie des chants cultes de Notre Dame de Paris ; chef d’orchestre, pianiste, guitaristes, bassiste et batteur

une troupe pas comme les autres…

ici c’est avant une histoire de famille et d’amis réunis par la passion du théâtre

complicité, rires et émotions se mêlent pour donner vie à chaque spectacle

ôser changer de registre

aujourd’hui, ils relèvent un nouveau défi émouvoir le public avec ce drame poignant

venez découvrir des visages familiers sous un jour totalement nouveau

Pratique

réservation uniquement en ligne via le lien tickets.net

renseignements via la page Facebook de l’association Les Copains d’Abord

Retrouvez ici tous les évènements programmés à Sainte-Pazanne .

TMP Théâtre municipal Pazenais Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 88 83 83 24 copainsdabord44@gmail.com

English :

Musical theater fans, this is the event for you! The Pazenaise troupe Les copains d’Abord returns with an original staging of Victor Hugo’s Notre Dame de Paris. See you at the Sainte-Pazanne theater

German :

Als Liebhaber des Musiktheaters ist diese Veranstaltung genau das Richtige für Sie! Die Truppe Les copains d’Abord aus Pazenaise kehrt mit einer originellen Inszenierung von Victor Hugos Werk Notre Dame de Paris zurück. Treffpunkt im Theater von Sainte-Pazanne

Italiano :

Se siete appassionati di teatro musicale, questo è l’evento che fa per voi! La troupe pazenaise Les copains d’Abord torna con una produzione originale di Notre Dame de Paris di Victor Hugo. Ci vediamo al Teatro Sainte-Pazanne

Espanol :

Si le gusta el teatro musical, ¡éste es su evento! La compañía Pazenaise Les copains d’Abord vuelve con una producción original de Notre Dame de Paris de Victor Hugo. Nos vemos en el teatro Sainte-Pazanne

L’événement Notre Dame de Paris Sainte-Pazanne a été mis à jour le 2025-10-31 par I_OT Pornic