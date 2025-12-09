Notre Dame de Paris, toute une histoire Bonneval

Notre Dame de Paris, toute une histoire

L’incendie de sa charpente en 2019 a ému le monde entier. Notre-Dame de Paris, vaisseau amarré sur l’île de la Cité, représente toute l’histoire de la capitale française.

Cette conférence nous entrainera dans ses grandes étapes, ses heures de gloire mais aussi ses moments difficiles. Source d’inspiration pour les artistes et écrivains, la cathédrale parisienne vous révèlera ses petites histoires. Aujourd’hui, alors qu’elle réouvrait ses portes, il y a juste un an, plongeons-nous dans ce qui a fait sa renommée. 8 .

English :

The fire that engulfed its roof structure in 2019 moved the whole world. Notre-Dame de Paris, moored on the Île de la Cité, represents the entire history of the French capital.

German :

Der Brand ihres Dachstuhls im Jahr 2019 bewegte die ganze Welt. Notre-Dame de Paris, das Schiff, das auf der Île de la Cité vor Anker liegt, repräsentiert die gesamte Geschichte der französischen Hauptstadt.

Italiano :

L’incendio della struttura del tetto nel 2019 ha commosso il mondo intero. Notre-Dame de Paris, una nave ormeggiata sull’Île de la Cité, rappresenta l’intera storia della capitale francese.

Espanol :

El incendio de la estructura de su cubierta en 2019 conmovió al mundo entero. Notre-Dame de París, un barco amarrado en la Île de la Cité, representa toda la historia de la capital francesa.

