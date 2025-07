NOTRE-DAME-DEL-PRAT HISTOIRE D’UNE ÉGLISE, HISTOIRE D’UN VILLAGE. Argelès-sur-Mer

NOTRE-DAME-DEL-PRAT HISTOIRE D’UNE ÉGLISE, HISTOIRE D’UN VILLAGE. Argelès-sur-Mer lundi 7 juillet 2025 14:00:00.

NOTRE-DAME-DEL-PRAT HISTOIRE D’UNE ÉGLISE, HISTOIRE D’UN VILLAGE.

28 Rue de la Solidarité Argelès-sur-Mer Pyrénées-Orientales

Tarif : – – 4

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-07-07 14:00:00

fin : 2025-09-01 16:00:00

Date(s) :

2025-07-07 2025-07-21 2025-08-04 2025-08-18 2025-09-01 2025-09-08 2025-09-15

Notre-Dame-del-Prat histoire d’une église, histoire d’un village.

Elle -même classée Monument Historique, depuis janvier 2002, l’église Notre-Dame-Del-Prat d’Argelès-sur-Mer abrite de précieux retables eux aussi classés. Elle est ornée de multiple…

.

28 Rue de la Solidarité Argelès-sur-Mer 66700 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 81 42 74

English :

Notre-Dame-del-Prat: history of a church, history of a village.

Listed as a Monument Historique since January 2002, the church of Notre-Dame-del-Prat in Argelès-sur-Mer is home to a number of precious listed altarpieces. It is adorned with multiple…

German :

Notre-Dame-del-Prat: Geschichte einer Kirche, Geschichte eines Dorfes.

Die Kirche Notre-Dame-Del-Prat in Argelès-sur-Mer ist seit Januar 2002 selbst ein historisches Monument und beherbergt wertvolle Altarbilder, die ebenfalls unter Denkmalschutz stehen. Die Kirche ist mit zahlreichen…

Italiano :

Notre-Dame-del-Prat: storia di una chiesa, storia di un villaggio.

Classificata come Monumento Storico dal gennaio 2002, la chiesa di Notre-Dame-del-Prat ad Argelès-sur-Mer ospita una serie di preziose pale d’altare anch’esse classificate. È ornata da numerosi…

Espanol :

Notre-Dame-del-Prat: historia de una iglesia, historia de un pueblo.

Inscrita como Monumento Histórico desde enero de 2002, la iglesia de Notre-Dame-del-Prat de Argelès-sur-Mer alberga numerosos retablos preciosos también inscritos. Está adornada con numerosos…

L’événement NOTRE-DAME-DEL-PRAT HISTOIRE D’UNE ÉGLISE, HISTOIRE D’UN VILLAGE. Argelès-sur-Mer a été mis à jour le 2025-06-26 par OT D’ ARGELES SUR MER