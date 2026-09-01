Informations pratiques

Espondeilhan

NOTRE DAME DES PINS JEP 2026

rue Notre Dame des Pins Espondeilhan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Visitez librement l’église Notre Dame des Pins, classée monument historique depuis 1907.

De style roman, cette église date du XIIe siècle et fut construite sur les ruines de la villa romaine ad pinis à laquelle elle doit son nom.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, visitez librement l’église Notre Dame des Pins, classée monument historique depuis 1907.

De style roman, cette église date du XIIe siècle et fut construite sur les ruines de la villa romaine ad pinis à laquelle elle doit son nom. .

rue Notre Dame des Pins Espondeilhan 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 39 11 77 comespondeilhan@gmail.com

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English : NOTRE DAME DES PINS JEP 2026

Feel free to visit the Notre Dame des Pins Church, which has been designated a historic monument since 1907.

Built in the Romanesque style, this church dates back to the 12th century and was constructed on the ruins of the Roman villa ad pinis, from which it takes its name.

L’événement NOTRE DAME DES PINS JEP 2026 Espondeilhan a été mis à jour le 2026-08-25 par 34 ADT34