Notre-Dame du Refuge itinéraire découverte Notre-Dame du Refuge Anglet

Informations pratiques

Anglet

Notre-Dame du Refuge itinéraire découverte

Notre-Dame du Refuge 36 promenade de La Barre Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 16:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Visite commentée du domaine de Notre-Dame du Refuge.

Au travers d’une promenade apaisante et historique dans le domaine de Notre-Dame du Refuge, découvrez son histoire, celle de son fondateur Louis Edouard Cestac et de ses lieux emblématiques.

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. .

Notre-Dame du Refuge 36 promenade de La Barre Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 58 35 60 culture@anglet.fr

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English : Notre-Dame du Refuge itinéraire découverte

L’événement Notre-Dame du Refuge itinéraire découverte Anglet a été mis à jour le 2026-08-28 par OT Anglet