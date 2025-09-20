Notre-Dame-du-Refuge – Itinéraire découverte et des 3 chapelles Notre-Dame-du-Refuge Anglet

Notre-Dame-du-Refuge – Itinéraire découverte et des 3 chapelles 20 et 21 septembre Notre-Dame-du-Refuge Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Itinéraire découverte

Samedi 20 septembre à 14h00

Au fil d’une promenade apaisante et historique dans le domaine de Notre-Dame-du-Refuge, découvrez son histoire, celle de son fondateur Louis Edouard Cestac et de ses lieux emblématiques. Durée 2 heures.

Itinéraire des trois chapelles

Dimanche 21 septembre à 14h00

Une promenade à travers le domaine, à la découverte des trois édifices religieux, de leur histoire, de leur aventure humaine et spirituelle.

Durée 2 heures. Prévoir de bonnes chaussures.

Rendez-vous sur le parvis de la chapelle de Notre-Dame-du- Refuge.

Notre-Dame-du-Refuge 36 Promenade de La Barre, 64600 Anglet Anglet 64600 Cinq Cantons Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

© KPD – Ville d’Anglet