Notre-Dame-du-Refuge : itinéraire découverte, Notre-Dame du Refuge, Anglet
dimanche 20 septembre 2026 · Notre-Dame du Refuge · Anglet
Informations pratiques
Notre-Dame-du-Refuge : itinéraire découverte Dimanche 20 septembre, 14h00 Notre-Dame du Refuge Pyrénées-Atlantiques
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Notre-Dame-du-Refuge
Itinéraire découverte
Au fil d’une promenade apaisante et historique dans le domaine de Notre-Dame-du-Refuge, découvrez son histoire, celle de son fondateur Louis Edouard Cestac et de ses lieux emblématiques.
Rendez-vous sur le parvis de la chapelle de Notre-Dame-du- Refuge.
Notre-Dame du Refuge 36 promenade de la Barre, 64600 Anglet Anglet 64600 Brise Lames Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine Venez découvrez la chapelle datant du 1875 et ses stèles, le vitrail de l’Abbé Cestac ou encore le musée Louis Edouard Cestac.
Notre-Dame-du-Refuge
© KPD – Ville d’Anglet
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