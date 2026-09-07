Notre-Dame-du-Refuge : itinéraire des 3 chapelles, Notre-Dame du Refuge, Anglet

Informations pratiques

Notre-Dame-du-Refuge : itinéraire des 3 chapelles Samedi 19 septembre, 14h00 Notre-Dame du Refuge Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Notre-Dame-du-Refuge

Itinéraire des trois chapelles

Une promenade à travers le domaine, à la découverte des trois édifices religieux, de leur histoire, de leur aventure humaine et spirituelle.

Rendez-vous sur le parvis de la chapelle de Notre-Dame-du- Refuge.

Notre-Dame du Refuge 36 promenade de la Barre, 64600 Anglet Anglet 64600 Brise Lames Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine Venez découvrez la chapelle datant du 1875 et ses stèles, le vitrail de l’Abbé Cestac ou encore le musée Louis Edouard Cestac.

Notre-Dame-du-Refuge

© KPD – Ville d’Anglet