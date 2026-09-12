Notre-Dame du Refuge itinéraire des trois chapelles Notre-Dame du Refuge Anglet
samedi 19 septembre 2026 · Notre-Dame du Refuge · Anglet
Informations pratiques
Anglet
Notre-Dame du Refuge itinéraire des trois chapelles
Notre-Dame du Refuge 36 promenade de La Barre Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 16:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite commentée des trois chapelles du domaine de Notre-Dame du Refuge.
Une promenade à travers le domaine, à la découverte des trois édifices religieux, de leur histoire, de leur aventure humaine et spirituelle.
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. .
Notre-Dame du Refuge 36 promenade de La Barre Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 58 35 60 culture@anglet.fr
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English : Notre-Dame du Refuge itinéraire des trois chapelles
L’événement Notre-Dame du Refuge itinéraire des trois chapelles Anglet a été mis à jour le 2026-08-28 par OT Anglet
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