NOTRE DAME EN FÊTE Notre-Dame-de-Londres

Notre-Dame-de-Londres Hérault

Début : 2025-07-25

fin : 2025-07-27

2025-07-25

La commune de Notre-Dame-de-Londres est heureuse de vous inviter à sa fête du village qui se déroulera tout au long du week-end. À cette occasion, le cœur du village vibrera au rythme de la musique, des animations et de la convivialité. Petits et grands sont attendus pour partager des moments festifs

Notre-Dame-de-Londres 34380 Hérault Occitanie +33 6 15 46 72 41 comitedesfetes-ndl@hotmail.fr

English :

The commune of Notre-Dame-de-Londres is delighted to invite you to its village festival, which will take place over the weekend. The heart of the village will be alive with music, entertainment and conviviality. Young and old alike are invited to join in the festivities

German :

Die Gemeinde Notre-Dame-de-Londres freut sich, Sie zu ihrem Dorffest einladen zu können, das das ganze Wochenende über stattfindet. Bei dieser Gelegenheit wird das Herz des Dorfes im Rhythmus der Musik, der Animationen und der Geselligkeit vibrieren. Groß und Klein werden erwartet, um gemeinsam festliche Momente zu erleben

Italiano :

Il comune di Notre-Dame-de-Londres è lieto di invitarvi alla sua festa di paese, che si svolgerà durante il fine settimana. Il cuore del villaggio sarà animato da musica, intrattenimento e convivialità. Giovani e anziani sono invitati a partecipare ai festeggiamenti

Espanol :

El municipio de Notre-Dame-de-Londres tiene el placer de invitarle a su fiesta mayor, que se celebrará el fin de semana. El corazón del pueblo se animará con música, espectáculos y convivencia. Jóvenes y mayores participarán en la fiesta

