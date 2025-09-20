Notre-Dame-en-L’Isle JEP 2025 Troyes

Notre-Dame-en-L’Isle JEP 2025 Troyes samedi 20 septembre 2025.

Notre-Dame-en-L’Isle JEP 2025

9, boulevard Henri Barbusse Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

>> Visite libre du parc

Samedi & dimanche de 9h à 18h



>> Présentation historique

Depuis les extérieurs, découvrez avec une guide-conférencière l’histoire du site de Notre-Dame-en-l’Isle, plus connu sous le nom de Grand Séminaire, depuis le prieuré de l’Annonciation de Notre-Dame à la maison Diocésaine.

Samedi & dimanche à 10h, 11h, 12, 14h, 15, 16h et 17h (durée 1h) .

9, boulevard Henri Barbusse Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 42 33 04 jeptroyes@ville-troyes.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Notre-Dame-en-L’Isle JEP 2025 Troyes a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Tourisme Troyes la Champagne