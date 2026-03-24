Notre Dame en lumière rue de l’église Le Vaudreuil

Notre Dame en lumière

rue de l’église église Notre Dame Le Vaudreuil Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-29 2026-05-30 2026-05-31

Mise en lumière de l’église Notre Dame du 29 mai au 31 mai .

samedi 30 mai concert piano et trompette suivi d’une retraite aux flambeaux aux bords de l’Eure, une arrivée est prévue au Carré Saint Cyr pour une visite nocturne de l’exposition temporaire Savoir-faire rares & pièces d’exception .

concert Duo Zéphyros, fondé en 2018, réunit trompette et piano dans une complicité artistique singulière. Leur répertoire couvre une grande diversité?: musique du monde, chants traditionnels, mélodies, créations contemporaines et arrangements. Leur nom, inspiré de Zéphyros, le vent d’ouest, évoque la légèreté, la fraîcheur et le souffle poétique qui traversent chacune de leurs interprétations. À travers ce mélange de cultures et de styles, le duo met en lumière la richesse expressive de la trompette et le dialogue subtil avec le piano. .

rue de l’église église Notre Dame Le Vaudreuil 27100 Eure Normandie +33 2 32 59 02 74 mairie@levaudreuil.fr

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English : Notre Dame en lumière

L’événement Notre Dame en lumière Le Vaudreuil a été mis à jour le 2026-03-24 par Eurêka Attractivité Agence d’Attractivité de l’Eure