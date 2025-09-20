Notre-Dame: Trésors, mystères et restauration! Centre Culturel L’Odyssée Valenciennes

Notre-Dame : Trésors, mystères et restauration !

Une Immersion fascinante au sein de la Cathédrale Notre-Dame ; Jouez et découvrez les coulisses de sa reconstruction. Une animation Micro-Folies.

Durée : 1h30 – à partir de 8 ans.

Centre Culturel L’Odyssée 180 Rue Lomprez, 59300 Valenciennes, France Valenciennes 59300 Nord Hauts-de-France 0327224660 https://myriade.valenciennes-metropole.fr/accueil/valenciennes_odyssee Navette gratuite Le Cordon C2, arrêt Odyssée.

