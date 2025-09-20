Exposition – Notre-Dame vient à vous Hôtel de ville de Vincennes Vincennes

Exposition – Notre-Dame vient à vous 20 et 21 septembre Hôtel de ville de Vincennes Val-de-Marne

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Au lendemain de l’incendie du 15 avril 2019 qui a ravagé une partie des bâtiments et la symbolique flèche imaginée par Viollet-le-Duc, les Compagnons du Tour de France se sont mobilisés pour réaliser une reproduction-maquette de sa charpente, surnommée la « Forêt ».

Cette présentation du chef-d’œuvre dans la salle des Fêtes de l’Hôtel de ville sera accompagnée d’une exposition et d’ateliers animés par les artisans du Compagnonage notamment : assemblage des charpentes, dorure, restauration de peintures…

Hôtel de ville de Vincennes 53 bis rue de Fontenay 94304 Vincennes Vincennes 94300 Val-de-Marne Île-de-France http://www.vincennes.fr Issu de deux périodes de construction distinctes, l’Hôtel de ville illustre tout à la fois le style néo-Renaissance, s’inspirant du modèle que constitua l’hôtel de ville de Paris au début de la Troisième République, et le style Art Déco, par les aménagements intérieurs remarquables réalisés lors de son agrandissement dans les années 1930. Les meilleurs artisans et industriels de la période y ont participé comme les établissements Brandt pour la ferronnerie d’art. M1 station Château de Vincennes RER A station Vincennes Bus 56, 115, 118, 124, 215, 318, 325

