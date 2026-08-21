Notre église, 100 ans d’histoire, de partage et de communauté, Église Saint-Malo, Saint-Malo-de-Phily

Informations pratiques

Notre église, 100 ans d’histoire, de partage et de communauté 19 et 20 septembre Église Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T21:00:00+02:00

Exposition sur l’histoire de la construction de l’église ainsi que sur la vie paroissiale.

L’exposition est créée spécialement pour l’événement et sera également consultable sur le site internet de la mairie après les journées du patrimoine.

Église Saint-Malo Place de l’Eglise, 35480 Saint-Malo-de-Phily, France Saint-Malo-de-Phily 35480 Ille-et-Vilaine Bretagne 0299578240 https://www.saintmalodephily.fr/patrimoine L’église néo-romane est construite à partir de 1901 d’après les plans de l’architecte Henri Mellet (1852-1926). Après une interruption des travaux, ceux-ci reprennent en 1924 pour terminer les voûtes et l’aménagement intérieur.

Exposition sur l’histoire de la construction de l’église

©laurianne.kobsch