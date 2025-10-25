Notre journée spécial Octobre rose Office de tourisme Nyons

Notre journée spécial Octobre rose

Office de tourisme 40 place de la Libération Nyons Drôme

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-25

2025-10-25

À l ’occasion d’Octobre Rose, la Maison des Huiles d’Olive et Olives de France organise une démonstration culinaire Apéritif et gourmandises tout en rose !

Allier gourmandise et bonne action pour un moment convivial.

English :

On the occasion of Pink October, the Maison des Huiles d’Olive et Olives de France is organizing a culinary demonstration entitled Aperitif and delicacies in pink !

Combine good food and good deeds for a convivial moment.

German :

Anlässlich des Rosa Oktobers organisiert das Maison des Huiles d’Olive et Olives de France eine kulinarische Demonstration Apéritif et gourmandises tout en rose (Aperitif und Leckereien in Rosa)!

Verbinden Sie Gaumenfreuden und gute Taten für einen geselligen Moment.

Italiano :

In occasione dell’Ottobre Rosa, la Maison des Huiles d’Olive et Olives de France organizza una dimostrazione di cucina aperitivo e delizie rosa !

Combinate buon cibo e buone azioni per un momento di convivialità.

Espanol :

Con motivo del Octubre Rosa, la Maison des Huiles d’Olive et Olives de France organiza una demostración de cocina aperitivo y delicias rosas

Combine buena comida y buenas acciones para un momento de convivencia.

