Notre odyssée du théâtre Saint-Sylvestre-sur-Lot

Notre odyssée du théâtre Saint-Sylvestre-sur-Lot mercredi 22 octobre 2025.

Notre odyssée du théâtre

salle des fêtes Saint-Sylvestre-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22

fin : 2025-10-22

Date(s) :

2025-10-22

Notre odyssée du théâtre est une pièce à la fois ludique et pédagogique, en perpétuelle évolution et qui mêle écriture collective, grands textes et improvisation.

Il unit comédiens professionnels et comédiens amateurs sur scène, faisant de chaque représentation une version originale.

A travers de courtes scènes, les spectateurs sont invités à traverser l’histoire du théâtre, de la préhistoire à nos jours, depuis l’émergence du théâtre antique à la création contemporaine, en passant par Molière, Shakespeare ou Feydeau…

Des coulisses au plateau, les spectateurs découvrent également l’envers du décor les expressions, les techniques, les superstitions, les mystères et la folie du théâtre. .

salle des fêtes Saint-Sylvestre-sur-Lot 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine contact@aveccoeuretpanache.fr

English : Notre odyssée du théâtre

Our theatre odyssey is a play that is both fun and educational, constantly evolving and which combines collective writing, great texts and improvisation.

German : Notre odyssée du théâtre

Unsere Theater-Odyssee ist ein spielerisches und zugleich pädagogisches Stück, das sich ständig weiterentwickelt und kollektives Schreiben, große Texte und Improvisation miteinander verbindet.

Italiano :

Notre odyssée du théâtre è uno spettacolo divertente ed educativo, in continua evoluzione, che unisce scrittura collettiva, grandi testi e improvvisazione.

Espanol : Notre odyssée du théâtre

Notre odyssée du théâtre es una obra a la vez lúdica y pedagógica, en constante evolución, que combina la escritura colectiva, los grandes textos y la improvisación.

