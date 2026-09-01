Notre santé mentale : comprendre, prévenir, accompagner Quai des Récollets Pontivy

Informations pratiques

Pontivy

Notre santé mentale : comprendre, prévenir, accompagner

Quai des Récollets Palais des Congrès Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 17:30:00

fin : 2026-09-23 20:30:00

Date(s) :

2026-09-23

Soirée d’information et d’échanges organisée par le Conseil Territorial de Santé Cœur de Breizh, en partenariat avec l’Agence Régionale de Santé Bretagne

Gratuite et ouverte à tous, sans inscription préalable

Au programme :

Table ronde : « Santé mentale : quelles portes d’entrée ? » : avec la participation de professionnels de santé, acteurs de l’accompagnement, représentants d’associations et structures d’appui du territoire → Présentation des dispositifs existants et échanges avec le public

Temps d’échange avec la salle

Forum de stands dès 19h45 → Rencontre avec les professionnels, associations et dispositifs locaux pour s’informer et être orienté

Pourquoi venir ?

S’informer simplement

Mieux comprendre les ressources près de chez soi

Echanger librement avec des acteurs du territoire .

Quai des Récollets Palais des Congrès Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 7 60 51 46 42

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English :

L’événement Notre santé mentale : comprendre, prévenir, accompagner Pontivy a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté