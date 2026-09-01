Notre santé mentale : comprendre, prévenir, accompagner Quai des Récollets Pontivy
mercredi 23 septembre 2026 · Quai des Récollets · Pontivy
Informations pratiques
Pontivy
Notre santé mentale : comprendre, prévenir, accompagner
Quai des Récollets Palais des Congrès Pontivy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 17:30:00
fin : 2026-09-23 20:30:00
Date(s) :
2026-09-23
Soirée d’information et d’échanges organisée par le Conseil Territorial de Santé Cœur de Breizh, en partenariat avec l’Agence Régionale de Santé Bretagne
Gratuite et ouverte à tous, sans inscription préalable
Au programme :
Table ronde : « Santé mentale : quelles portes d’entrée ? » : avec la participation de professionnels de santé, acteurs de l’accompagnement, représentants d’associations et structures d’appui du territoire → Présentation des dispositifs existants et échanges avec le public
Temps d’échange avec la salle
Forum de stands dès 19h45 → Rencontre avec les professionnels, associations et dispositifs locaux pour s’informer et être orienté
Pourquoi venir ?
S’informer simplement
Mieux comprendre les ressources près de chez soi
Echanger librement avec des acteurs du territoire .
Quai des Récollets Palais des Congrès Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 7 60 51 46 42
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English :
L’événement Notre santé mentale : comprendre, prévenir, accompagner Pontivy a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté
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