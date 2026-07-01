Notre village aux premiers temps de la photo argentique (de 1860 à 1930), Maison fleurentine, Fleurieu-sur-Saône

Informations pratiques

Notre village aux premiers temps de la photo argentique (de 1860 à 1930) 19 et 20 septembre Maison fleurentine Métropole de Lyon

Visite libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

En 2026, la photographie fête ses 200 ans. L’Association du Patrimoine Fleurentin a le plaisir de vous amener à découvrir une courte histoire de son invention par Nicéphore Nièpce jusqu’à son essor pratique et son utilisation par les premiers amateurs passionnés, comme l’abbé Révérand, curé de Fleurieu de 1897 à 1929.

Une infographie pédagogique expliquera ensuite le principe de la photographie argentique (prise de vue, développement et fixation du négatif, tirage sur papier).

Pour continuer, le visiteur pourra admirer quelques appareils précurseurs ou contemporains de cette période (lanterne magique, stéréoscope, projecteur de film fixe, appareils photo), mais surtout une quantité de négatifs sur plaque de verre avec leurs tirages sur papier ou les cartes postales qui en ont été faites.

Par ailleurs, une collection privée de clichés et portraits datant de la première guerre mondiale sera proposée à sa bienvenue curiosité !

Maison fleurentine 39 grande rue 69250 Fleurieu-sur-Saône Fleurieu-sur-Saône 69250 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Il s’agit de l’ancien presbytère. Restauré en 2022, il accueille les associations pour des réunions, des expositions, des évènements culturels divers.

Il héberge de façon permanente l’Association du Patrimoine Fleurentin. Accès par Bus TCL 40 et 70.

Parkings de l’église et de la mairie à proximité

Accès PMR

Journées européennes du patrimoine

© Association du Patrimoine Fleurentin