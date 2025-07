Notturno – de Tascabilissimo – Concert/Veillée intimiste – Festival Aux heures d’été Square du Prinquiau Nantes

Notturno – de Tascabilissimo – Concert/Veillée intimiste – Festival Aux heures d’été Square du Prinquiau Nantes dimanche 13 juillet 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-07-13 21:45 – 22:45

Gratuit : oui Entrée libre dans la limite des places disponibles Tout public

Veillée intimiste Entre berceuses qui éloignent les esprits, chants de résistance, transes nocturnes et amours interdites, les deux musiciennes invitent avec Notturno, à une traversée sensible et mystérieuse de la nuit. Dans une scénographie intimiste où les ombres prennent vie, les instruments s’élèvent – violon, alto et accordéon diatonique – et se mêlent aux voix puissantes et envoûtantes pour un spectacle intime et intense sous forme de veillée intimiste. Victoria Delarozière et Marta Dell’Anno : accordéon diatonique, alto, violon et voix Durée : 1h Dans le cadre du festival des cultures d’ici et d’ailleurs, Aux heures d’été

Square du Prinquiau Dervallières – Zola Nantes 44100

02 40 41 90 00 https://nature.metropole.nantes.fr https://www.auxheuresete.com/