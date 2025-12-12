Nòu Festival de Théâtre & Arts de la scène Saint-Affrique

Nòu Festival de Théâtre & Arts de la scène

Boulevard Aristide Briand Saint-Affrique Aveyron

Début : 2026-02-03

fin : 2026-02-07

2026-02-03

L’association saint-affricaine Cròca Luna organise avec l’appui du Teatre Interegional Occitan La Rampe un Festival de Théâtre & Arts de la Scène.

DES CRÉATIONS ORIGINALES qui valorisent et transmettent la langue et la culture occitanes.

UNE PROGRAMMATION ACCESSIBLE À TOUS LES PUBLICS, gens d’ici et d’ailleurs

DES RENCONTRES QUI FAVORISENT L’ÉMULATION

– entre artistes du festival et le monde enseignant

– avec les nouvelles générations, publics et acteurs de demain

UNE VITRINE DE LA CRÉATION OCCITANE

– pour les artistes et compagnies qui la façonnent

– pour les institutionnels et professionnels de la culture qui programment et conditionnent l’économie du spectacle vivant.

UN ÉVÉNEMENT QUI PARTICIPE AU RAYONNEMENT ET À L’IDENTITÉ DU TERRITOIRE

Ville de Saint-Affrique,

Département de l’Aveyron,

Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée… .

Boulevard Aristide Briand Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 6 88 31 64 13 assocrocaluna@gmail.com

English :

The Saint-African association Cròca Luna, with the support of Teatre Interegional Occitan La Rampe, is organizing a Festival of Theatre & Performing Arts.

