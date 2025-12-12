Nòu Festival de Théâtre & Arts de la scène Saint-Affrique
Nòu Festival de Théâtre & Arts de la scène
Boulevard Aristide Briand Saint-Affrique Aveyron
Début : 2026-02-03
fin : 2026-02-07
2026-02-03
L’association saint-affricaine Cròca Luna organise avec l’appui du Teatre Interegional Occitan La Rampe un Festival de Théâtre & Arts de la Scène.
DES CRÉATIONS ORIGINALES qui valorisent et transmettent la langue et la culture occitanes.
UNE PROGRAMMATION ACCESSIBLE À TOUS LES PUBLICS, gens d’ici et d’ailleurs
DES RENCONTRES QUI FAVORISENT L’ÉMULATION
– entre artistes du festival et le monde enseignant
– avec les nouvelles générations, publics et acteurs de demain
UNE VITRINE DE LA CRÉATION OCCITANE
– pour les artistes et compagnies qui la façonnent
– pour les institutionnels et professionnels de la culture qui programment et conditionnent l’économie du spectacle vivant.
UN ÉVÉNEMENT QUI PARTICIPE AU RAYONNEMENT ET À L’IDENTITÉ DU TERRITOIRE
Ville de Saint-Affrique,
Département de l’Aveyron,
Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée… .
Boulevard Aristide Briand Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 6 88 31 64 13 assocrocaluna@gmail.com
English :
The Saint-African association Cròca Luna, with the support of Teatre Interegional Occitan La Rampe, is organizing a Festival of Theatre & Performing Arts.
L’événement Nòu Festival de Théâtre & Arts de la scène Saint-Affrique a été mis à jour le 2025-12-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)