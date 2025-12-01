Noue Le CENTQUATRE-PARIS (104) Paris

Dans un décor à la fois minimaliste et évocateur, une souche d’arbre, quelques néons et un bouquet de fleurs, trois comédiennes suivent les chemins sinueux d’une parole qui semble s’élaborer en direct. Les réflexions et expériences de vie qu’elles déplient se complètent, se font écho ou se contredisent pour dessiner un tableau composite et contemporain de l’amitié au féminin.

À rebours des clichés, Noue explore les amitiés entre femmes en un entrelacs de témoignages recueillis lors de dizaines d’entretiens.

Le jeudi 11 décembre 2025

de 21h00 à 22h20

Le mercredi 10 décembre 2025

de 20h30 à 21h50

payant

De 3 à 10 euros.

Tout public.

début : 2025-12-10T21:30:00+01:00

fin : 2025-12-11T23:20:00+01:00

Date(s) : 2025-12-10T20:30:00+02:00_2025-12-10T21:50:00+02:00;2025-12-11T21:00:00+02:00_2025-12-11T22:20:00+02:00

Le CENTQUATRE-PARIS (104) 5 Rue Curial 75019 Situé dans le 19e arrondissement, le CENTQUATRE-PARIS est un espace de résidences, de production et de diffusion pour les publics et artistes du monde entier.

Sa programmation musicale ? Résolument populaire, contemporaine et exigeante, elle puise aussi bien dans la pop rock et l’électro (lors des KLOEB et Nuits 104 notamment) que dans la chanson, la world, la musique classique ou contemporaine, guidée par une soif de découverte jamais étanchée.Paris

