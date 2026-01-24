Nougaro, coeur d’homme, voix de femme LA GERBE, Montpellier (Hérault) Hérault
Nougaro, coeur d’homme, voix de femme LA GERBE, Montpellier (Hérault) Hérault dimanche 1 février 2026.
Nougaro, coeur d’homme, voix de femme LA GERBE, Montpellier (Hérault) Hérault Dimanche 1 février, 16h30 12€ Tarif prévente (en ligne uniquement, voir outils d’inscription)
15€ Tarif normal (sur place)
10€ Tarif réduit intermittents, étudiants
CB acceptées
Une rencontre singulière et passionnée avec l’œuvre de Claude Nougaro
C’est un voyage au cœur l’univers de **Claude Nougaro**, où la poésie, le souffle du jazz et les histoires d’amour et de spleen se croisent et se répondent. Le dialogue prend une tournure unique : les textes du « poète à la gouaille » ne sont plus seulement masculins, ils sont incarnés par une voix de femme.
Cette voix, tantôt douce, tantôt puissante, ne cherche pas à imiter, mais à sublimer. Chaque chanson devient une conversation intime, un écho à la fois fidèle et inédit, où la force brute des sentiments de l’homme se fond dans la délicatesse et la profondeur de l’interprétation féminine.
Autour du piano percutant et sensible de **Michel Crosio, Emily Przeniczka** lui rend un hommage vibrant et met en lumière cette fusion rêvée entre poésie, chanson et jazz dans un spectacle à l’énergie communicative.
Une rencontre passionnée, un hommage vibrant.
Venez écouter le cœur d’un homme battre dans la voix d’une femme.
**Tout public -Apéro convivial offert après le concert**
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-02-01T16:30:00.000+01:00
Fin : 2026-02-01T18:00:00.000+01:00
https://www.helloasso.com/associations/le-forum-de-la-musique/evenements/emily-przeniczka-nougaro-voix-d-homme-coeur-de-femme leforumdelamusique@gmail.com 06 59 09 04 64
LA GERBE, Montpellier (Hérault) 19 rue Chaptal – Montpellier Centre Hérault 34060 Hérault