Nouméa Féérie Arrivée du Père Noël
Nouméa Nouvelle-Calédonie
Début : 2025-12-24 19:00:00
fin : 2025-12-24 21:00:00
2025-12-24
Rendez-vous Place des Cocotiers, le mercredi 24 décembre, pour l’arrivée du Père Noël.
Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 27.31.15
English :
Join us at Place des Cocotiers on Wednesday, December 24, for the arrival of Santa Claus.
