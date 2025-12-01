Nouméa Féérie Arrivée du Père Noël

Nouméa Nouvelle-Calédonie

Début : 2025-12-24 19:00:00

fin : 2025-12-24 21:00:00

Date(s) :

2025-12-24

Rendez-vous Place des Cocotiers, le mercredi 24 décembre, pour l’arrivée du Père Noël.

English :

Join us at Place des Cocotiers on Wednesday, December 24, for the arrival of Santa Claus.

