Nouméa Féérie Ben de rue

Kiosque à Musique Nouméa Nouvelle-Calédonie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-16 18:30:00

fin : 2025-12-16 19:30:00

Date(s) :

2025-12-16

Débarqué de sa France natale, Ben est un personnage atypique qui vous invite à partager son voyage. Avec lui, il faut s’attendre à tout…

.

Kiosque à Musique Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 27.31.15

English :

Fresh from his native France, Ben is an atypical character who invites you to share his journey. With him, you can expect anything?

L’événement Nouméa Féérie Ben de rue Nouméa a été mis à jour le 2025-12-03 par Sud Tourisme Nouvelle-Calédonie