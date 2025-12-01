Nouméa Féérie Contes communs Nouméa
Kiosque à Musique Nouméa Nouvelle-Calédonie
Début : 2025-12-15 18:00:00
fin : 2025-12-15 18:45:00
2025-12-15
Julie Dupré et Roland Arnassalon interprètent des légendes revisitées qui explorent avec légèreté l’altérité, la rencontre et le partage.
Kiosque à Musique Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 27.31.15
English :
Julie Dupré and Roland Arnassalon reinterpret legends that explore otherness, encounters and sharing.
