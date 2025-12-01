Nouméa Féérie Contes communs Nouméa

Nouméa Féérie Contes communs

Kiosque à Musique Nouméa Nouvelle-Calédonie

Début : 2025-12-15 18:00:00

fin : 2025-12-15 18:45:00

2025-12-15

Julie Dupré et Roland Arnassalon interprètent des légendes revisitées qui explorent avec légèreté l’altérité, la rencontre et le partage.

Kiosque à Musique Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 27.31.15

Julie Dupré and Roland Arnassalon reinterpret legends that explore otherness, encounters and sharing.

