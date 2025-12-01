Nouméa Féérie Correspon-dance Nouméa
Nouméa Féérie Correspon-dance Nouméa dimanche 14 décembre 2025.
Nouméa Féérie Correspon-dance
Kiosque à Musique Nouméa Nouvelle-Calédonie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14 18:00:00
fin : 2025-12-14 18:45:00
Date(s) :
2025-12-14
Entre la Bretagne et le Pacifique, deux enfants échangent lettres, cartes postales et enregistrements sonores, malgré la distance et les différences culturelles.
.
Kiosque à Musique Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 27.31.15
English :
Between Brittany and the Pacific, two children exchange letters, postcards and sound recordings, despite distance and cultural differences.
L’événement Nouméa Féérie Correspon-dance Nouméa a été mis à jour le 2025-12-03 par Sud Tourisme Nouvelle-Calédonie