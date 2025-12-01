Nouméa Féérie Fête de la Lumière Nouméa
Place des Cocotiers Nouméa Nouvelle-Calédonie
Début : 2025-12-13 18:00:00
fin : 2025-12-30 23:00:00
2025-12-13
Du 13 au 30 décembre, c’est le grand retour de la fête de la Lumière, qui fera scintiller la place des Cocotiers.
English :
From December 13 to 30, the Fête de la Lumière returns to the Place des Cocotiers to sparkle.
