Nouméa Féérie Fête de la Lumière

Place des Cocotiers Nouméa Nouvelle-Calédonie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 18:00:00

fin : 2025-12-30 23:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Du 13 au 30 décembre, c’est le grand retour de la fête de la Lumière, qui fera scintiller la place des Cocotiers.

.

Place des Cocotiers Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 27.31.15

English :

From December 13 to 30, the Fête de la Lumière returns to the Place des Cocotiers to sparkle.

L’événement Nouméa Féérie Fête de la Lumière Nouméa a été mis à jour le 2025-11-29 par Sud Tourisme Nouvelle-Calédonie