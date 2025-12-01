Nouméa Féérie Idéfix, le petit poney Nouméa
Nouméa Féérie Idéfix, le petit poney
Kiosque à Musique Nouméa Nouvelle-Calédonie
Début : 2025-12-16 18:00:00
fin : 2025-12-16 18:10:00
2025-12-16
Ne vous fiez pas à sa petite taille, Idéfix, 74 cm au garrot, est capable de grands exploits !
Kiosque à Musique Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 27.31.15
English :
Don’t let his small size fool you, Dogmatix, 74 cm at the withers, is capable of great feats!
