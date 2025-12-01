Nouméa Féérie Idéfix, le petit poney

Kiosque à Musique Nouméa Nouvelle-Calédonie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-16 18:00:00

fin : 2025-12-16 18:10:00

Date(s) :

2025-12-16

Ne vous fiez pas à sa petite taille, Idéfix, 74 cm au garrot, est capable de grands exploits !

.

Kiosque à Musique Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 27.31.15

English :

Don’t let his small size fool you, Dogmatix, 74 cm at the withers, is capable of great feats!

L’événement Nouméa Féérie Idéfix, le petit poney Nouméa a été mis à jour le 2025-12-03 par Sud Tourisme Nouvelle-Calédonie