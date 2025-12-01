Nouméa Féérie La machine à rêve… en panne Nouméa

Nouméa Féérie La machine à rêve… en panne

Kiosque à Musique Nouméa Nouvelle-Calédonie

Début : 2025-12-21 17:30:00

fin : 2025-12-21 18:15:00

Date(s) :

2025-12-21

Catastrophe ! Tofu, lutine ultra-méthodique, et Zipette, boule d’énergie incontrôlable, font accidentellement tomber en panne la Machine qui nourrit les cadeaux de Noël en imagination…

Kiosque à Musique Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 27.31.15

English :

Disaster! Tofu, an ultra-methodical elf, and Zipette, an uncontrollable ball of energy, accidentally break down the Machine that feeds Christmas presents in imagination?

