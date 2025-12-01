Nouméa Féérie L’envoi des lettres au Père Noël Nouméa

Nouméa Féérie L’envoi des lettres au Père Noël

Place des Cocotiers Nouméa Nouvelle-Calédonie

Début : 2025-12-23 19:00:00

fin : 2025-12-23 21:00:00

Date(s) :

2025-12-23

Rendez-vous Place des Cocotiers, le mardi 23 décembre à 19h00, pour l’envoi des lettres au Père Noël.

Place des Cocotiers Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 27.31.15

English :

Meet us at Place des Cocotiers on Tuesday December 23 at 7:00 p.m. to send letters to Santa Claus.

