Nouméa Féérie L’envoi des lettres au Père Noël Nouméa
Nouméa Féérie L’envoi des lettres au Père Noël Nouméa mardi 23 décembre 2025.
Nouméa Féérie L’envoi des lettres au Père Noël
Place des Cocotiers Nouméa Nouvelle-Calédonie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-23 19:00:00
fin : 2025-12-23 21:00:00
Date(s) :
2025-12-23
Rendez-vous Place des Cocotiers, le mardi 23 décembre à 19h00, pour l’envoi des lettres au Père Noël.
.
Place des Cocotiers Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 27.31.15
English :
Meet us at Place des Cocotiers on Tuesday December 23 at 7:00 p.m. to send letters to Santa Claus.
L’événement Nouméa Féérie L’envoi des lettres au Père Noël Nouméa a été mis à jour le 2025-12-02 par Sud Tourisme Nouvelle-Calédonie